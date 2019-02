1 „Spread Love“ ist Marias Motto. Sie kommt aus Neckarsulm und ist eine der 50 Anwärterinnen auf den Topmodel-Titel 2019. Foto: ProSieben/Martin Bauendahl

Am Donnerstag beginnt die neue Staffel der ProSieben-Modelshow „Germany’s Next Topmodel“. Maria, Kandidatin aus Neckarsulm, geht gerne auf Leute zu und sagt ihnen, wie toll sie aussehen.

Stuttgart - Stuttgart scheint viele Models hervorzubringen: Im letzten Jahr gewann Toni Dreher-Adenuga den Titel als „Germany’s next Topmodel“. Sie wuchs in Stuttgart-Möhringen auf. In diesem Jahr hat die 19-jährige Maria eine Einladung zur neuen Staffel von Heidi Klums Castingshow erhalten. Sie wohnt etwa eine Autostunde nördlich von Stuttgart, in Neckarsulm. Mit ihr tritt Marlene aus Stuttgart an. Ein Zufall: Beide haben mit der IT-Branche zu tun. Hier stellt sich Maria vor.

Maria, was machst du abgesehen von „Germany’s Next Topmodel“?

Aktuell bin ich im dritten Jahr meiner Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel bei einem großen IT-Unternehmen. Abgesehen davon model ich in meiner Freizeit sehr gerne. Das ist genau das, was mich inspiriert und glücklich macht. Ebenfalls mache ich sehr gerne Kraft- und Ausdauertraining. Ich treffe mich gerne mit Freunden und liebe es, so viele Orte wie möglich zu bereisen und entdecken.

Warum „Germany’s Next Topmodel“?

Ich mache mit, da ich gerne ein Vorbild für viele junge Mädchen sein möchte. Ich habe das Ziel, ein erfolgreiches Model zu werden! Ich hoffe, ich kann eine Motivation für viele Mädchen da draußen sein, die dasselbe Ziel vor Augen haben. Große Vorbilder für mich sind Heidi Klum, Bella Hadid oder Angel Candice. Diese Frauen haben einfach eine so starke und tolle Ausstrahlung. Das fasziniert mich sehr.

Was ist dein Markenzeichen, was zeichnet Dich aus?

Ich bin eine sehr einfühlsame und ehrliche Person. Mit mir kann man viel Spaß haben und sehr viel lachen. Ich habe keine Vorurteile und gehe auf jeden Menschen offen zu. Ich bin ein Mensch, der auch mal einfach so auf die Leute zugeht und ihnen sagt, wie toll sie doch aussehen. Spread Love! Mein Markenzeichen sind meine großen blauen Augen.

Wie fühlst du dich im Hinblick auf das Bevorstehende?

Ich hoffe, es wird eine sehr schöne und lehrreiche Zeit, in der ich so viele Erfahrungen wie möglich sammeln kann. Ich bin gespannt, wie ich mit der Kamera umgehe, denn bis jetzt stand ich noch nie vor einer. Ich hoffe mir merkt man meine Aufregung nicht all zu doll an (lacht). Die anderen Mädels sehe ich nicht als Konkurrentinnen an. Jede von uns ist individuell und kann auf ihre Art überzeugen. Im Allgemeinen bin ich offen für die Show und bin sehr gespannt, was mich erwartet. Drückt mir die Daumen, Stuggi! (lacht)