Germany’s Next Topmodel: „GNTM“ ab Februar im Fernsehen - Männer-Castings zum Auftakt

1 Heidi Klum wird zum Start von Jean Paul Gaultier unterstützt. Foto: ProSieben/Daniel Graf/Willi Weber

Das Startdatum der neuen „Germany’s Next Topmodel“-Staffel ist nun bekannt. Auch der erste Gast in der Sendung mit Heidi Klum steht fest.











Link kopiert



Der Starttermin für die 21. Staffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ („GNTM“) steht fest: Ab Mittwoch, 11. Februar, können Zuschauerinnen und Zuschauer wieder sehen, wie sich Nachwuchsmodels um einen Einzug in die Show von Heidi Klum bewerben. Das Datum gab der Sender ProSieben bekannt, der gemeinsam mit der Streamingplattform Joyn die Sendung ab 20.15 Uhr zeigt.