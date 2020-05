"Germany's next Topmodel"-Finale

1 Welche Finalistin wird Heidi Klum zum neuen "Germany's next Topmodel" küren? Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Am 21. Mai steigt das große "GNTM"-Finale. Wer wird am Ende ganz oben auf dem Treppchen stehen? Im Netz hat sich bereits eine Favoritin auf den Model-Thron herauskristallisiert.

Die 15. Staffel von "Germany's next Topmodel" steht kurz vor dem Ende. Am 21. Mai (20.15 Uhr live auf ProSieben) wird sich zeigen, wer den Model-Thron erklimmt und es auf das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" schafft. In den sozialen Medien konnte sich bereits ein Nachwuchsmodel als Favoritin etablieren.

Sehen Sie hier "Making The Cut" mit Heidi Klum.

Jacky

Jacky (21) würde im Hinblick auf die Anzahl der Instagram-Follower am kommenden Donnerstag ganz oben auf dem Treppchen stehen. Ihr folgen 209.000 Abonnenten. Die tiermedizinische Fachangestellte und Natur- und Tierliebhaberin aus dem Rheingau-Taunus-Kreis konnte in der aktuellen Staffel zwei Jobs einheimsen und mit ihrer natürlichen Art regelmäßig bei Heidi Klum (46) punkten.

Sarah P.

Sarah P. (20) aus dem österreichischen Vorau ist Jacky dicht auf den Fersen: Ihr Weg bei "GNTM" wird von 196.000 Abonnenten auf Instagram verfolgt. Die Zahnarztassistentin ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und will "GNTM" als Sprungbrett nutzen, "um als Model durchzustarten. Außerdem wollte ich schon immer reisen und ich möchte mir dadurch eine Karriere aufbauen", verriet sie im ProSieben-Interview. Ihr großer Traum sei es, für Victoria's Secret zu modeln. Bei "GNTM" konnte sie einen Job ergattern.

Maureen

Sarahs österreichische Kollegin Maureen (20) hat 155.000 Abonnenten auf Instagram. Die Studentin aus Wien mit nigerianischen Wurzeln hat in der Staffel mit ihrer positiven Ausstrahlung die großen Jobs von Sephora und Levi's ergattert. Ihre Mission bei der Castingshow? "Ich möchte Veränderungen bei 'GNTM' reinbringen und zeigen, dass es egal ist, wie man aussieht und dass man seine Träume erreichen kann, auch wenn kaum einer an einen glaubt."

Lijana

Lijana (24) aus Kassel muss sich ihren "GNTM"-Kolleginnen hinsichtlich der Social-Media-Reichweite klar geschlagen geben: Ihr folgen "nur" rund 71.000 Follower. Lijana studiert Grundschullehramt und hat ugandische Wurzeln. Sie ist ein Familienmensch und die Jüngste von fünf Geschwistern. Bei "GNTM" konnte sie Heidi Klum mit ihrem Ehrgeiz überzeugen, bei den Mitstreiterinnen sorgte sie mit diesem jedoch oftmals für Diskussionsstoff. Auf ihrem Konto kann sie einen Job verzeichnen, sie lief für Kilian Kerner auf dem Laufsteg. Warum sie am Ende die "GNTM"-Krone mit nach Hause nehmen möchte? "Ich will 'Germany's next Topmodel' 2020 werden, weil ich es liebe, vor der Kamera und auf der Bühne zu stehen, um Leute zu inspirieren und zu begeistern."