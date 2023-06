1 Heidi Klum freut sich auf ihre Stargäste beim "Germany's next Topmodel"-Finale. Foto: Tinseltown/Shutterstock.com

Kommende Woche ist es so weit, "Germany's next Topmodel" wird gekürt. Nun hat der Sender bekannt gegeben, welche Stargäste Heidi Klum zum Finale eingeladen hat.









Große Namen auf der Gästeliste für das "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale! Wie der Sender ProSieben am Montag bekannt gegeben hat, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine illustre Runde mit viel Sachverstand freuen. Denn neben dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (71) begrüßt Moderatorin Heidi Klum (50) in Köln auch den britischen Modedesigner Christian Cowan (27) und ihre Tochter Leni Klum (19), die Ende 2020 ihr Modeldebüt feierte und seither erfolgreich im Modegeschäft mitmischt.