Germanys next Topmodel: Favorit Moritz bekommt kein Foto von Heidi?

In Folge 19 von "Germany's next Topmodel" verdreht Heidi Klum allen den Kopf, wirft wild um sich und verrät, welcher Kandidat sie an ihre Tochter erinnert. Die Zusammenfassung.

Am Donnerstag treibt es Heidi Klum arg bunt: In Folge 19 von "Germany's next Topmodel" dreht sich alles um Farben und Farbe bekennen. "Die neue Woche startet bunt, laut und aufregend", flötet die 51-jährige Moderatorin zu eingeblendeten Bildern von den Nachwuchsmodels auf einer drehenden Zielscheibe, die von ihr mit Farbbomben beworfen werden. Wer abgeliefert hat und wer abreisen muss...

In dieser Woche stattet die österreichische Designerin Marina Hoermanseder (38) die weiblichen und männlichen Models mit weißen Designs für das Shooting mit lebenden Leinwänden aus. Sie hofft auf professionelles Verhalten und dass die Models nicht wieder über ihre extravagante Mode lachen, wie in der Vorjahresstaffel. Katharina (24) vermisst ihre schrillen Designs beim Fitting und unkt, dass da noch etwas auf die ahnungslosen Kandidaten zukommen werde. Fotograf Christian Anwander (40) kündigt daraufhin "Rambazamba" an. Der Österreicher, der schon mehrmals bei "GNTM" wegen seiner scharfen Kritik aneckte, erklärt das Shooting auf der XL-Drehscheibe.

Designerin Marina Hoermanseder ist außer sich

"Ich werde mich heute so richtig austoben", schwärmt Malermeisterin Heidi Klum in froschgrünen Putzhandschuhen zu Beginn der Color-Challenge. Tänzerin Josy (19) wird als Erste ans Rad geschnallt und freut sich über ihre Lieblingsfarbe Blau. "Körperspannung ist bei diesem Shooting wichtig", erklärt Klum. Anwander ist zufrieden. Die nötige Spannung fehlt Katharina (24) - und die Lebendigkeit: "Schaust aus, als ob du aus dem vierten Stock gefallen wärst und leblos am Boden liegst." Auch Ray (30) "kommt nicht an". Bei Xenia (26) fehlt die Freude bei der Arbeit. Jannik (22) liefert dagegen das beste Ergebnis ab, Aaliyah (22) das schlechteste "von allen", was zu bitteren Tränen führt.

Bei Eva (26) greift Heidi Klum sogar selbst zur Kamera und Anwander wird kurzerhand zum Künstler-Lehrling. "Das schönste Bild des Tages", befindet das Topmodel. Backstage herrscht derweil hitzige Stimmung, nachdem Kandidat Moritz (19) der Bitte von Hoermanseder nicht nachkommt, ihr seinen Walk zu zeigen. "Der wird von mir nicht gebucht. Geht's noch!", schnaubt sie und warnt: "Heidi kriegt alles mit. Alles!" Vor der muss sich Moritz später rechtfertigen und gelobt Besserung.

Favoriten Moritz und Katharina holen sich weiteren Job

Zu Besuch im Model-Penthouse ist Ex-Teilnehmerin Betty Taube (30), die eine Social-Media-Challenge für die Teilnehmer bereithält. Sie sollen ein Reel produzieren, das den Los-Angeles-Summervibe transportiert. Die 30-Jährige möchte dafür weniger Model, aber mehr Persönlichkeit sehen. Was die Kandidaten nicht wissen, es handelt sich dabei um ein Casting für eine große Sommerdrink-Kampagne in Deutschland und Österreich. Gewinner sind Katharina und Moritz. Ray ist zwar kein Typ für "Missgunst", aber bei Moritz schon.

Beim Shooting in Palm Springs freut sich Kampagnen-Fotograf Aaron Smith auf "eine gute Zeit". Er möchte keine "Marionetten" shooten, sondern echte Menschen. Echte Reaktionen gibt es zeitgleich im Penthouse, wo die Lustlosigkeit und das Benehmen von Erfolgskandidat Moritz kritisiert wird. Er sollte mehr Dankbarkeit zeigen, so die Meinung seiner Mitstreiter.

Gastjurorin Paris Hilton von Male-Models angetan

Am Entscheidungstag erhellt Klums "sehr gute Freundin" Paris Hilton die heiligen Hallen der Laufsteg-Show in Downtown Los Angeles. Die 44-Jährige sitzt zum wiederholten Mal auf dem Jurystuhl und darf Tape-Designs begutachten. Klebebandkünstler Joel Alvarez klebt seine Krieger-Mode auf die fast nackten Körper. Er will mit seiner provokanten Gaffer-Garderobe dafür sorgen, dass sich "alle anderen unwohl fühlen, wenn ihr auf dem Catwalk seid". Unwohl fühlten sich vor allem die weiblichen Models wegen der XL-Plateau-Heels ohne Absatz - eine Gratwanderung auf Zehenspitzen im Blitzlichtgewitter.

Eliob (29) eröffnet den Krieger-Catwalk. "Ich fühle mich hot und stark", kündigt er an und Klums Co-Jurorinnen Hoermanseder und Hilton sehen es genauso. Ray kommt mit dem Paris-Hilton-Prädikat "Hot" in die nächste Runde. Jannik (22) überzeugt im Anwander-Shooting und als Krieger. Österreicher Pierre (22) bringt Marina Hoermanseder zum Erröten, auch der ehrgeizige Kevin (24) "kann sich sehen lassen". Alle weiter.

Diese Kandidaten müssen nach Hause

Aaliyahs Shooting war mangelhaft, ihr Selbstbewusstsein beim Walk wird allerdings belohnt. Daniela (20) wirkt unsicher und angespannt. Sie fällt auf dem Catwalk, doch fliegen muss sie deshalb (noch) nicht. Xenia (26) kann das "herausfordernde" Schaulaufen nicht genießen, auch die Jurychefin vermisst "Schmackes". Sie ist raus.

Josys Walk ist kritiklos, Magdalena (21) punktet mit Zeitlupen-Walk, Canel (26) im grazilen Katzengang. Zoe stolpert, aber überspielt es gekonnt. Die 1,84-Meter-große Katharina winkt Heidi Klum durch. Auch Evas "harter Look" überzeugt.

Nawin (28) fasst sich zu oft ans Höschen, was nicht "High Fashion" ist. "Er war der Schwächste", läutet Hilton seinen Rausschmiss ein. Eliob bekommt sein Foto. Der jüngste Kandidat, Moritz, hätte Bräunungscreme vertragen können, urteilen die Damen. Seine Egal-Haltung erinnert Klum an ihre Tochter. Ein Foto hat sie dennoch nicht für ihn - Marina Hoermanseder zückt es stattdessen. "Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, rauszufliegen", sagt ein geschockter, aber glücklicher Moritz abschließend.