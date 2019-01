Germany’s Next Topmodel Thomas Gottschalk wird Gastjuror

Von bif 07. Januar 2019 - 14:19 Uhr

Auch 2019 sucht Heidi Klum wieder „Germany’s Next Topmodel“. Foto: © ProSieben/Richard Hübner

Bereits im Februar startet die 14. Staffel von Germany’s Next Topmodel. Nun ist klar, welche Gastjuroren neben Heidi Klum über die Model-Talente urteilen werden. Darunter ist TV-Urgestein Thomas Gottschalk.

Stuttgart - Nachdem bekanntgegeben worden war, dass die beiden Männer an Heidi Klums Seite, Thomas Hayo und Michael Michalsky, 2019 nicht mehr Teil der Jury sein werden, wurde in den letzten Wochen wild um die beiden Plätze neben der „Modelmama“ spekuliert. Durchgedrungen war bisher nur, dass in der 14. Staffel wohl einzig und allein Heidi Klum selbst Jurorin sein wird. Dafür hat sich das Topmodel nun eine ganze Reihe an hochkarätigen Gastjuroren in die Show geholt.

Drei Victoria’s Secret Engel dabei

Mit von der Partie, um die Nachwuchsmodels zu bewerten, sind drei der erfolgreichsten Victoria’s Secret Engel: Gisele Bündchen, Winnie Harlow und Toni Garrn. Auch Stefanie Giesinger, die Gewinnerin der Staffel 2014, holt sich Heidi Klum als Gastjurorin in die Castingshow. Wer könnte die jungen Frauen auch besser einschätzen, als eine ehemalige Teilnehmerin. Außerdem kann sich die 22-Jährige seit ihrem Titel-Gewinn große Erfolge in der Modelbranche auf die Fahne schreiben.

Lena Gercke macht Catwalk-Training

Auf der Liste der Star-Fotografen steht in Staffel 14 unter anderem Ellen von Unwerth. So auch Heidis Liebling Rankin. Er gehört schon fast zum Inventar der Sendung und ist bei den Anwärterinnen um den Topmodel-Titel bekannt für seine außergewöhnlichen Fotoshootings. Das Potenzial der Teilnehmerinnen bewertet außerdem ein weiterer, alter Bekannter der Jury-Chefin: Thomas Gottschalk wird 2019 Gastjuror sein. Auch Wolfgang Joop und Thomas Hayo werden vorbei schauen und die jungen Frauen coachen und ihr Talent einschätzen. Das Catwalk-Training für die erste Fashion-Show der Staffel wird Lena Gercke, Topmodel-Gewinnerin der ersten Stunde, übernehmen. Runway-Coach Nikeata Thompson wird in diesem Jahr nicht mehr dabei sein.

