1 Da waren es nur noch vier: Das sind die diesjährigen "GNTM"-Finalistinnen. Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Ashley Amegan hat alle überrascht: Sie wird nicht am "Germany's next Topmodel"-Finale teilnehmen und ist damit die dritte Finalistin in Folge, die diese Entscheidung trifft.

Und schon wieder hat es eine getan: Ashley Amegan (22) schmeißt als dritte Kandidatin in Folge vor dem großen Finale von "Germany's next Topmodel" hin. Die Münchnerin war am Donnerstagabend neben Alex (23), Dascha (20), Soulin (20) und Romina (21) ins Finale eingezogen. Kurz danach verkündete sie jedoch auf ihrem Instagram-Account, dass sie nicht am Finale teilnehmen werde und ihre Reise bei "GNTM" hiermit beendet sei. "Ich stelle damit meine eigene Selbstzufriedenheit und mein inneres Bauchgefühl an erste Stelle", erklärte die 22-Jährige ihre Beweggründe. In der Sendung selbst wurde ein kurzer Hinweis zu ihrem Ausstieg "aus persönlichen Gründen" eingeblendet.

Lijana Kaggwa ging live im Finale

Im vergangenen Jahr warf eine Kandidatin das Handtuch sogar erst mitten im Finale. Als Grund für ihren überraschenden Ausstieg nannte Lijana Kaggwa (24) das konstante Mobbing der Fernsehzuschauer, unter dem die 24-Jährige laut eigenen Aussagen noch bis heute leidet. "Ich war dann im Finale und stellte fest, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren, es ist nicht mehr das Richtige für mich", erinnerte sich das Nachwuchsmodel erst kürzlich auf VOX. Kaggwa nahm als Kandidatin bei der beliebten Show "Shopping Queen" teil.

Ging Vanessa wirklich aus "persönlichen Gründen"?

2019 fasste Kandidatin Vanessa Tamkan (24) den Entschluss, trotz ihres Einzugs nicht am Finale von "GNTM" teilzunehmen. Damals hieß es, die 24-Jährige habe die Show aus "persönlichen Gründen" verlassen. Mehrere Monate später erklärte Tamkan jedoch in einem Instagram-Video: "Ich habe über Wochen hinweg quasi mit ansehen müssen, wie mein Charakter auf eine Art gezeigt wurde, wie er einfach nicht ist."

Interviews seien ihrer Meinung nach falsch zusammengeschnitten und Fragestellungen aus ihrem Kontext gerissen worden. Irgendwann sei sie sich schließlich bewusst geworden: "Du kannst das nicht mehr moralisch vertreten." Tamkan hat mittlerweile eine eigene Familie gegründet. Im Oktober 2019 heiratete sie ihren Freund Roman Cem Tamkan. Seit Februar 2021 ist sie Mutter eines kleinen Sohnes. Ihr Nachwuchs heißt Carlo.