Dass Daniela Djokic, genannt Dani, überhaupt bei Germany’s Next Topmodel dabei ist, hat sie ihrer Eltern und ihren Freundin Lara zu verdanken, die sie zu einer Teilnahme motiviert haben.

Die Entscheidung hat sich jedenfalls schon jetzt gelohnt, denn Djokic hat bereits den Einzug ins Modelhaus klargemacht. Sie gehört also von knapp 100 auserwählten Teilnehmerinnen zu den Top 26.

Bisherige Erfolge von Daniela Djokic

Dass ihr dies gelingen würde, kommt aber nicht gänzlich überraschend, denn Djokic ist bereits seit drei Jahren semiprofessionell als Model aktiv. Sie hat in dieser Zeit auch schon mit bekannten Marken zusammengearbeitet. Ein besonderer Höhepunkt sei die Zusammenarbeit mit der Designer-Brand Joop gewesen, sagte die 20-Jährige im Interview mit ProSieben.

Wolfgang Joop ist regelmäßig bei GNTM dabei.

Auch in den sozialen Medien hat Djokic bereits einiges vorzuweisen: Auf TikTok hat die Deutsch-Serbin über 64.000 Follower und über sechs Millionen Likes. Über 13.000 Instagram-Follower kommen hinzu.

Selbstbewusstes Auftreten

Djokic – 1,80 Meter groß, blond, blaue Augen – macht kein Geheimnis daraus, dass sie gerne im Mittelpunkt steht: „Das macht mir Spaß. Natürlich die Aufmerksamkeit so auf sich zu lenken.“ Beim ersten Casting in München wurde sie dann aber doch nervös. Vor Star-Model Heidi Klum aufzutreten, ist für die 20-Jährige nämlich etwas ganz besonderes. „Das ist, glaube ich, der einzige Moment, bei dem ich es nicht so liebe, im Mittelpunkt zu stehen“, gibt sie zu.

In der ersten großen Fashion-Show von Germany’s Next Topmodel 2025, die am Donnerstag ausgestrahlt wurde, sagte Djokic mit einem breiten Grinsen im Gesicht: „Ich wollte schon immer hier sein. Ich kann es manchmal immer noch nicht glauben, dass ich hier bin.“

Obwohl es ihre erste Teilnahme bei Germany’s Next Topmodel ist, gibt sich Djokic selbstbewusst: „Ich denke ich werde die meisten Jobs bekommen. Ich habe diese Ausstrahlung, diese positive Energie. Man arbeitet sehr gerne mit mir zusammen, habe ich oft gehört.“

Einblicke in das Privatleben

Den Zuschauern gewährt die 20-Jährige einen kurzen Einblick in ihr Zimmer. Das Schminkeck ist gut bestückt. Außerdem wird Freundin Lara vorgestellt. Djokic sagt über sie: „Lara ist meine beste Freundin, ich glaube seitdem wir elf oder zwölf Jahre als sind, sind wir unzertrennlich, sehen uns jeden Tag.“ Lara scheint mit dieser Ansicht übereinzustimmen, bringt mit einem Vergleich zu Barbie und Raquelle ihre Freundin zum Schmunzeln.

Spaß macht Djokic auch der Sport („Fitnessstudio, spazieren gehen, Pilates, Yoga oder Volleyball“) und die Musik. „Dazu backe ich gerne und fotografiere oder drehe Videos für Content“, ergänzt die passionierte Spätzle-Esserin.

Der große Auftritt

Apropos Content. Djokic glaubt mit ihrer Größe und mit ihren langen Beinen ein sehr gutes Laufstegmodel zu sein und meint: „Ich denke, ich habe gute Voraussetzungen. Ich habe gute Charaktereigenschaften, gute Merkmale allgemein, an denen man echt arbeiten kann, um sehr erfolgreich zu werden in dieser Modelbranche.“

Mit ihrem Einzug in das Modelhaus hat Djokic den ersten Schritt in diese Richtung gemacht. Vor ihrem Auftritt zitterten ihre Hände, doch auf der Bühne wirkte sie äußerlich selbstbewusst und routiniert.

Danach stellte sie aber klar: „Ich gehe da raus und dann werde ich auf einmal so, so nervös. Ich fang an zu zittern, spür auch meine Beine zittern. Es ist als wäre das gerade der schlimmste und aufregendste Moment deines Lebens.“ Ihr Selbstbewusstsein sei plötzlich verschwunden. Aufgefallen ist das aber offenbar kaum jemandem, auch die Jury war begeistert. Sie schickte Djokic in die nächste Runde – sehr zur Freude von ihrer Familie und ihrer Freundin Lara.