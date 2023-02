Darum will Zoey aus Stuttgart bei Heidi Klum gewinnen

Germany’s Next Topmodel 2023

1 Die gebürtige Griechin ist stolz auf das, was sie ist. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Dass man für eine Karriere als Model nicht lieb, süß und dünn sein muss, beweist GNTM-Kandidatin Zoey. Als Kraftsportlerin kennt sie ihren Wert und weiß: „Ich bin geil, auch mit ein paar Kilos zu viel“. Alles über die Kandidatin aus Stuttgart.















Link kopiert



Bald ist es wieder soweit: ProSiebens „Germany’s Next Topmodel“ geht in die 18. Staffel. Mit dabei ist unter anderem die Stuttgarterin Zoey.

Die 26-jährige Studentin hat viel Selbstbewusstsein und ein gutes Körpergefühl, wie sie im Interview mit ProSieben sagt. Doch das war nicht immer so. Zoey lebte fünf Jahre lang in ihrer Heimat Griechenland. Dort herrschte ein striktes Schönheitsideal, in das sie nicht passte. „Ich dachte, ich wäre dick oder weniger wert.“, erzählt die 26-Jährige.

Durch Kraftsport erlangte sie mentale Stärke

Heute hat sich ihre Einstellung zu sich selbst total geändert. Sie betreibt Kraftsport, kocht gerne und verbringt Zeit mit ihrem Chihuahua Lila. Durch den Sport gewinnt sie mentale Stärke und stellt fest: „Ich gefall’ mir doch so!“

Auch deshalb ist sie überzeugt, GNTM zu gewinnen. Sie sei mehr als Body-Positivity. „Ich bin geil, auch mit ein paar Kilos zu viel“, sagt die Stuttgarterin. Auch zum Ruf von Curvy-Frauen hat sie eine klare Meinung. Curvy bedeute nicht süß und nett, Curvy-Mädels seien taff.

Unsere Empfehlung für Sie Miss Deaf Universum aus Leonberg Die Schönste der Gehörlosen Vanessa Krieg bekommt eine Einladung zur Miss Deaf Universum ins thailändische Bangkok. Als strahlende Siegerin mit glitzernder Krone und Schärpe tritt sie wieder die Heimreise an.

In der Sendung freut sie sich hauptsächlich auf die actionreichen Shootings. Vor Adrenalin und Neuem scheut sie sich nicht, ganz im Gegenteil.

Wie es in der Zukunft für sie weitergeht,lässt sie offen. „Hauptsache erfolgreich“, ist dabei ihre Einstellung. Wir sind gespannt, was Zoey zeigen wird, die erste Folge läuft am 16. Februar um 20.15 Uhr auf ProSieben.