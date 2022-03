1 Hier im Vordergrund zu sehen: Die diesjährige Kandidatin Laura B., die den Laufsteg betritt. Foto: dpa/Richard Hübner

Von Woche zu Woche fliegen Kandidatinnen bei „Germany’s Next Topmodel“ raus. In dieser Folge traf es zwei weitere. Ein Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teilnehmerinnen.















Anfang Februar begann die Suche nach „Germany‘s Next Topmodel“ 2022. Neu in diesem Jahr ist, dass auch Best-Ager-Models dabei sind, wie Lieselotte (66) und Barbara (68). Nach dem Umstyling vergangene Woche stand in Folge 7 das große Sedcard-Shooting an.

Die Kandidatinnen bekamen zudem die Chance, eine gemeinnützige Organisation zu unterstützen. Das kündigte die ehemalige GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger in einer Videobotschaft an. Die zwölf besten Bilder des Shootings erscheinen in einem Charity-Kalender. Beim Entscheidungswalk am Ende der Folge posierten die Nachwuchsmodels wie Aufzieh-Puppen. Neben Heidi Klum saß auch das kanadische Model Coco Rocha in der Jury.

Zwei Teilnehmerinnen konnten dieses Mal aber nicht von sich überzeugen: Julia (21) aus Surberg und Laura B. (20) aus Großenhain sind ausgeschieden. Dass Laura B. die Show verlassen muss, entsetzte viele der anderen Kandidatinnen.

Wer in den vergangenen Wochen ausgeschieden ist