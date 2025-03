Germanwings-Absturz 2015: Flugsicherheit braucht Bürokraten

1 Die Gedenkstätte für die Absturzopfer im französischen Le Vernet. Foto: dpa/Alberto Estevez

Der Absturz einer Germanwings-Maschine vor zehn Jahren belegt, dass beim sicheren Fliegen vor allem auch staatliche Aufsicht zählt, meint unser Autor Andreas Geldner.











Der Germanwings-Absturz am 24. März 2015 ist eine der Tragödien, die sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Dass 150 Menschen, davon 16 Jugendliche bei der Rückkehr von einer Klassenfahrt in Spanien, mit ihrem Flugzeug in den französischen Alpen zerschellten, war auch wegen der Unfallursache ein Schock. Wie die Ermittlungen unzweifelhaft belegt haben, riss der Co-Pilot des Flugzeugs in Selbstmordabsicht die ihm anvertrauten Passagiere mit in den Tod.