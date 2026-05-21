German Startup Awards: DeepL-Chef wird trotz großem Jobabbau Gründer des Jahres

Die deutsche KI-Hoffnung DeepL musste kürzlich schmerzhafte Einschnitte in der Belegschaft verkünden. Dennoch wurde der Chef des Übersetzungsdienstes nun prominent ausgezeichnet.
Berlin - Der Chef des Kölner KI-Startup DeepL musste Anfang Mai jede vierte Stelle im Unternehmen streichen und wurde nun trotzdem bei den "German Startup Awards" als "Gründer des Jahres" ausgezeichnet. Jarek Kutylowski habe mit DeepL eine intelligente KI-basierte Übersetzungslösung geschaffen, die Menschen weltweit eine einfache und präzise Verständigung über Sprachgrenzen hinweg ermögliche, heißt es in der Begründung des Startup-Verbandes.