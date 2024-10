German Masters in Stuttgart: Ein Gold-Trio verleiht dem Reitturnier in Stuttgart Glanz

1 Einer der großen Stars beim Turnier in Stuttgart: Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Olympia-Stars Isabell Werth, Christian Kukuk und Michael Jung führen Mitte November das Starterfeld in der Schleyerhalle an. Im Vorverkauf wurden schon rund 30 000 Tickets abgesetzt.











Auch bei den Olympischen Spielen 2024 war auf die deutschen Reiter Verlass. In der Dressur siegte Jessica von Bredow-Werndl im Einzel– sowie mit Isabell Werth und Frederic Wandres im Team-Wettbewerb, zudem triumphierten im Schlossgarten von Versailles Michael Jung (Vielseitigkeit) und Christian Kukuk (Springen). Vier der zwölf deutschen Goldmedaillen gingen an die Abteilung Pferdesport, keine andere Disziplin war ähnlich erfolgreich. Was nun auch dem Turnier in Stuttgart Glanz verleiht.