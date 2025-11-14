Stuttgart German Masters 2025: Programm, TV, Favoriten und Tickets – so läuft das Reitturnier

Vom 12. bis zum 16. November finden die Stuttgart German Masters 2025 statt. Alle wichtigen Infos zum internationalen Reitturnier gibt es hier.
Die Stuttgart German Masters 2025 bieten auch in diesem Jahr wieder pure Spannung. Das beliebte Pferdesport-Highlight im Neckar-Park zählt zu den bedeutendsten Reitturnieren der Welt. Zum ersten Mal fanden die German Masters 1985 statt. In diesem Jahr steht die 39. Austragung mit Prüfungen in der Dressur, im Springen, im Gespannfahren und in der Vielseitigkeit an. Mehr als 160 Reiterinnen und Reiter aus 22 Nationen kämpfen an fünf Turniertagen um die prestigeträchtigen Titel. Hinzu kommen sieben Fahrerinnen und Fahrer, die mit ihren Vierspännern die Hanns-Martin-Schleyer-Halle wieder zum Beben bringen wollen.