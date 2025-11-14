Stuttgart German Masters 2025: Programm, TV, Favoriten und Tickets – so läuft das Reitturnier

Vom 12. bis zum 16. November finden die Stuttgart German Masters 2025 statt. Alle wichtigen Infos zum internationalen Reitturnier gibt es hier.

Die Stuttgart German Masters 2025 bieten auch in diesem Jahr wieder pure Spannung. Das beliebte Pferdesport-Highlight im Neckar-Park zählt zu den bedeutendsten Reitturnieren der Welt. Zum ersten Mal fanden die German Masters 1985 statt. In diesem Jahr steht die 39. Austragung mit Prüfungen in der Dressur, im Springen, im Gespannfahren und in der Vielseitigkeit an. Mehr als 160 Reiterinnen und Reiter aus 22 Nationen kämpfen an fünf Turniertagen um die prestigeträchtigen Titel. Hinzu kommen sieben Fahrerinnen und Fahrer, die mit ihren Vierspännern die Hanns-Martin-Schleyer-Halle wieder zum Beben bringen wollen.

Termine und Zeitplan der Stuttgart German Masters 2025 An den fünf Turniertagen steht die Hanns-Martin-Schleyer-Halle voll und ganz im Zeichen des Reitsports. Die Zuschauer dürfen sich auf insgesamt drei Weltcup-Prüfungen freuen. Diese werden im Gespannfahren (Samstag, 12:45 Uhr), in der Dressur (Samstag, 17:00 Uhr) und im Springen (Sonntag, 15:10 Uhr). Zu den Höhepunkten des Turniers zählen aber auch das Indoor Derby (Mittwoch, 21:45 Uhr) sowie die German Master Prüfungen im Springen (Freitag, 22:00 Uhr) und in der Dressur (Sonntag, 9:30 Uhr).



So sieht der Zeitplan der German Masters in Stuttgart aus:

Mittwoch, 12, November:

Dressur, 12.30 Uhr: Preis der Firma iWEST (Nat. Dressurprüfung Kl. S**, Intermediaire I)

Springen, 15.00 Uhr: NÜRNBERGER Burg-Pokal der Baden-Württembergischen Junioren (Nat. Stilspringprüfung Kl.M* mit Stechen, Finalprüfung)

Springen, 16.30 Uhr: Preis der Firma Schmidt Sporthandschuhe GmbH (Nat. Springprüfung Kl.S*)

Eröffnungsabend, 19.00 Uhr

Vielfältigkeit, 21.30 Uhr: Preis der Firma Walter Solar (Indoor Derby Vielseitigkeitsprüfung, international)

Donnerstag, 13. November:

Springen, 9.30 Uhr: Preis der Bardusch GmbH & Co.KG Textil-Mietdienste (Eröffnungsspringen

Int. Springprüfung)

Springen, 12.00 Uhr: Preis der Bardusch GmbH & Co.KG Textil-Mietdienste (2-Phasenspringen

Int. Springprüfung)

Dressur, 14.30 Uhr: Dressurcup der Firma iWEST (Nat. Dressurprüfung Kl. S**, Intermediaire I - Kür, Finalprüfung)

Eröffnungsfeier, 17.30 Uhr: Präsentation der Teilnehmer

Springen, 18.00 Uhr: Preis der Firma XXL-Sicherheit (Zeitspringprüfung International Qualifikation zum STUTTGART GERMAN MASTER)

Springen, 20.15 Uhr: BW-Bank Hallenchampionat (Nat. Springprüfung Kl.S*** mit Stechen, Finalprüfung)

Freitag, 14. November:

Dressur, 8.30 Uhr: Preis der Firma Abelein Event Service (Int. Dressurprüfung - CDI-W, FEI Grand Prix 2009, Rev. 2014, Qualifikation zur Grand Prix Kür)

Springen, 12.30 Uhr: Preis der Raumpflege AG (Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, FEI Art. 238.2.1 - CSI5*-W)

Springen, 14.45 Uhr: Preis der Firma Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH (FEI Jumping Ponies’ Trophy, Int. Springprüfung)

Springen, 17.00 Uhr: Preis der Outletcity Metzingen (Springprüfung International, Qualifikation zum STUTTGART GERMAN MASTER)

Fahren, 19.45 Uhr: Preis der Firma iWEST Einlaufprüfung für den FEI Driving World Cup 2025/2026, Zeit-Hindernisfahren für Vierspänner mit zwei unterschiedlichen Umläufen FEI Art. 959 - CAI-W

Springen, 22.00 Uhr: STUTTGART GERMAN MASTER präsentiert von der DVAG (Int. Springprüfung mit Stechen 1.55 m, FEI Art. 238.2.2 - CSI5*-W, Wertungsprüfung für LONGINES Ranking)

Samstag, 15. November:

Dressur, 8.00 Uhr: Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung (Dressurprüfung Grand Prix International, Int. Dressurprüfung - CDI4*, FEI Grand Prix 2009, Rev. 2014, Qualifikation zum Grand Prix Special)

Springen, 10.45 Uhr: Preis der ALLIANZ in Baden-Württemberg und der Firma dias Gebäudemanagement (Speed Trophy, Zeitspringprüfung International)

Fahren, 12.45 Uhr: DRIVING GERMAN MASTER (Zeit-Hindernisfahren Vierspänner, mit 2 Umläufen, Wertungsprüfung für das FEI Driving World Cup™ Final 2025/2026

FEI Art. 959 - CAI-W)

Springen, 14.30 Uhr: Preis der Firma Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH (FEI Jumping Ponies’ Trophy, Int. Springprüfung mit Stechen)

Dressur, 17.00 Uhr: FEI Dressage World Cup 2025/26 (Dressurprüfung - CDI-W, FEI Grand Prix Kür 2009, Qualifikation zum Weltcup Dressur 2025/2026)

Springen, 20.45 Uhr: Preis der Firma iWEST (Int. Springprüfung mit Siegerrunde, FEI Art. 276.2 - CSI5*-W)

Sonntag, 16. November:

09.00 Uhr: Gottesdienst

Dressur, 9.30 Uhr: Preis der Firma Stihl (GERMAN DRESSAGE MASTER, Grand Prix Special International)

Springen, 12.45 Uhr: Brunold Jeep Jump & Drive

Springen, 15.10 Uhr: LONGINES FEI Jumping World Cup 2026/2026 (Großer Preis von Stuttgart mit BW-Bank und Walter Solar, Int. Springprüfung mit Stechen, FEI Art. 238.2.2 - CSI5*-W, Qualifikation zum Weltcup Finale 2025/2026 International)

Wer überträgt die Spring- und Dressur-Wettbewerbe live im TV und Stream?

Für alle, die nicht vor Ort sein können, gibt es gute Nachrichten: Über die Plattform ClipmyHorse.tv wird das gesamte Programm der Stuttgart German Masters 2025 in einem Livestream übertragen. Um auf die kompletten Inhalte des Online-Reitsportsenders zugreifen zu können, muss allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen werden.

Im Free-TV wird mit dem Großen Preis von Stuttgart einer der Turnier-Höhepunkte übertragen. Der SWR überträgt die Entscheidung im Weltcup-Springen am Sonntag (16.11.) ab 16 Uhr live im TV und im Stream auf swr.de/sport.

Die Favoriten bei den German Masters

Zu den Favoriten im Springen zählen der Europameister Richard Vogel, die EM-Sechste Sophie Hinners und Olympiasieger Christian Kukuk. Aber auch der Franzose Julien Epaillard, der Schwede Peder Fredricson und der Schweizer Martin Fuchs gehören zum Favoritenkreis.

Michael Jung auf Fischer Duopower beim Großen Preis von Stuttgart 2024: Jahr für Jahr ist der Olympiasieger aus Horb am Neckar einer der Publikumslieblinge bei den German Masters. Im Indoor Derby strebt er seinen zehnten Sieg an, doch auch in den Springprüfungen will er ganz vorne mitmischen. Im Gespannfahren gilt Seriensieger Boyd Exell aus Australien erneut als großer Favorit. Aus deutscher Sicht treten Anna Sandmann, ihr Vater Christoph Sandmann sowie Anna Mareike Meier an.

In der Dressur starten fünf Deutsche im Weltcup, darunter Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer Nachwuchshoffnung Diallo. Besonders große Siegchancen werden dem Schweden Patrick Kittel zugeschrieben, der in Stuttgart seinen Hengst Touchdown sattelt – mit ihm gewann er 2024 das Weltcup-Finale.

Tickets und Preise für die Stuttgart German Masters 2025

Eintrittskarten können online über easyticket.de bestellt werden. Die Eintrittskarten beinhalten die kostenlose An- und Abreise mit Bahnen und Bussen im gesamten Gebiet des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart. Am jeweiligen Veranstaltungstag können die Besucher ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des VVS zur Hanns-Martin-Schleyer-Halle fahren. Eine Einzelkarte ist bereits ab neun Euro erhältlich. Die Preise für eine Tageskarte variieren je nach Kategorie. Diese kosten zwischen 35 und 86 Euro. Wer das Reitsportereignis an allen Turniertagen erleben möchte, kann auch eine Dauerkarte erwerben, die zwischen 189 und 265 Euro kostet.