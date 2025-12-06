German Film Comic Con : Heinz Hoenig sagt Auftritt kurzfristig ab

Eigentlich wollte Heinz Hoenig am Wochenende seine Fans bei der German Film Comic Con in Dortmund treffen. Doch daraus wird nichts: Der 74-Jährige hat seinen Auftritt kurzfristig abgesagt. Eine Erkältung zwingt den Schauspieler, der 2024 um sein Leben kämpfte, zur Pause.

Schlechte Nachrichten für die Fans von Heinz Hoenig (74): Der Schauspieler kann nicht wie geplant bei der German Film Comic Con in Dortmund auftreten. Am 6. und 7. Dezember hätte er dort eigentlich für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen sollen - doch eine hartnäckige Erkältung macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

In einer persönlichen Videobotschaft auf Instagram wandte sich Hoenig direkt an seine Anhänger: "Liebe Fans, liebe Kollegen! Leider muss ich euch mitteilen, dass ich am 6.+7.12.25 nicht auf der Comic Con in Dortmund bin. Ich bin stark erkältet und möchte niemanden anstecken", ist im Post auch zu lesen. Der TV-Star betonte, wie sehr er sich auf das Treffen gefreut habe: "Ich habe mich sehr auf euch gefreut und finde es sehr schade, nicht dabei sein zu können. Ich hoffe auf euer Verständnis", teilt er weiter mit.

Fokus liegt auf der Genesung

Statt sich krank zu seinen Fans zu schleppen, will der "Das Boot"-Darsteller nun erst einmal gesund werden. "Nun konzentriere ich mich auf die schnelle Genesung, damit ich bald wieder voll und ganz für euch da sein kann. In Liebe, euer Heinz!", versprach er in seiner Nachricht.

Auch die Veranstalter der German Film Comic Con bestätigten die Absage auf ihrem Instagram-Account. Neben Hoenig fällt auch Hollywoodstar Rose McGowan (52) krankheitsbedingt aus. "Ihre Gesundheit hat selbstverständlich Vorrang, und wir wünschen beiden von Herzen eine schnelle und vollständige Genesung", hieß es in dem Statement. "Alle betroffenen Stargasttickets, Autogrammservice-Bestellungen sowie die entsprechenden Anteile der Group Shoots" würden selbstverständlich erstattet.

Nach schwerem Jahr zurück im Leben

Dass Hoenig bei einer Erkältung lieber auf Nummer sicher geht, überrascht angesichts seiner Krankengeschichte kaum. Der Schauspieler hat ein dramatisches Jahr hinter sich: Im Mai 2024 wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, musste an der Speiseröhre operiert werden und lag zeitweise im künstlichen Koma. Zweimal mussten die Ärzte ihn reanimieren.

In der RTL-Sendung "Menschen, Bilder, Emotionen" schilderte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer später, wie nah er dem Tod war: "Ich war auf dem Weg zu meiner Mutter - das heißt in den Tod. Und die hat gesagt: 'Was willst du denn hier?' Und ich bin wieder zurückgegangen ins Leben." Ans Aufgeben habe er nie gedacht: "Ich will weiter leben! Leben, leben, leben."

Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) steht ihrem "Heinzi" wie immer zur Seite. Ihr Mann wolle den verpassten Termin unbedingt nachholen, versicherte sie. Aufgeschoben sei schließlich nicht aufgehoben.