German Film Comic Con : Heinz Hoenig sagt Auftritt kurzfristig ab

Eigentlich wollte Heinz Hoenig am Wochenende seine Fans bei der German Film Comic Con in Dortmund treffen. Doch daraus wird nichts: Der 74-Jährige hat seinen Auftritt kurzfristig abgesagt. Eine Erkältung zwingt den Schauspieler, der 2024 um sein Leben kämpfte, zur Pause.
Schlechte Nachrichten für die Fans von Heinz Hoenig (74): Der Schauspieler kann nicht wie geplant bei der German Film Comic Con in Dortmund auftreten. Am 6. und 7. Dezember hätte er dort eigentlich für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen sollen - doch eine hartnäckige Erkältung macht ihm einen Strich durch die Rechnung.