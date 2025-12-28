Gerlinger Start-up Tallow Naturals: Von „Die Höhle der Löwen“ ins Drogerie-Regal – und zu 6 Millionen Euro Umsatz

Geschichten des Jahres 2025 aus Leonberg und Umgebung: Monate nach dem Auftritt in „Die Höhle der Löwen“ reitet das Start-up Tallow Naturals aus Gerlingen weiter auf der Erfolgswelle.

Es laufe „ganz gut“ antwortet Niklas Spiegel auf die Frage, wie zufrieden er mit der Entwicklung seiner Kosmetikfirma Tallow Naturals ist. Ganz gut? Untertrieben! Das Gerlinger Start-up, das Niklas Spiegel mit seiner Frau Ece 2023 gegründet hatte, ging durch die Decke. Noch mehr tut es das seit dem Auftritt des Paars in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ auf Vox.

Nach der Ausstrahlung der Folge im Fernsehen im Oktober habe Tallow binnen einer Woche einen Umsatz von einer Million Euro gemacht, erzählt Niklas Spiegel. „Wahnsinn“, fügt er hinzu. „Nach der Ausstrahlung war es eine verrückte Zeit.“ Für dieses Jahr rechnet der Unternehmer mit einem Umsatz von sechs Millionen Euro.

Das Gerlinger Start-up setzt auf Pflegeprodukte aus Rindertalg

Ece und Niklas Spiegel reiten mit ihren hierzulande eher noch ungewöhnlichen Pflegeprodukten aus Rindertalg gegen Hautprobleme weiter auf der Erfolgswelle. Trotzdem wirkt Niklas Spiegel nach wie vor bescheiden, bodenständig. Und dann spricht er es auch aus. „Wir wollen nicht abheben und schauen von Jahr zu Jahr“, sagt der 31-Jährige. Gleichwohl hätten er und seine Frau „das Gefühl, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir sind erleichtert und sehr glücklich“.

Ece und Niklas Spiegel aus Gerlingen lösen in der „Höhle der Löwen“ bei den Investoren Begeisterungsstürme aus. Die Folge ist auf RTL+ abrufbar. Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer

Im Frühjahr fragte der TV-Sender Vox die Gerlinger, ob sie in „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) kommen wollen. Sie sagten zu, da sie einen strategischen Partner suchten. Im April wurde die Sendung aufgezeichnet. In der Folge rissen sich die Löwen Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Frank Thelen um die Gerlinger – und die zwei entschieden sich für das Kombi-Angebot von Kosmetikexpertin Judith Williams und Frank Thelen. Niklas Spiegel sagt, laut den Investoren sei Tallow mit das erfolgreichste Start-up, das sie je betreut hätten.

Aus testweise wird dauerhaft: Tallow Naturals erobert Rossmann-Filialen

Tallow hat auch die Drogeriemarktkette Rossmann von sich überzeugt. Von 2026 an, so Spiegel, seien die Produkte statt testweise dauerhaft in 1200 Filialen im medizinischen Bereich zu finden, mit anderen Produkten gegen sehr trockene Haut und Neurodermitis. Gespräche mit anderen Drogeriemarktketten liefen. Ebenso mit einem internationalen Vertriebspartner aus Südkorea.

Strahlende Gesichter: Ece und Niklas Spiegel haben mit ihrer Kosmetikfirma Tallow Naturals einen großen Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ hingelegt – die Folge ist auf RTL+ abrufbar. Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer

Und auch sonst hatten und haben die Spiegels alle Hände voll zu tun. In der Black-Friday-Woche im November sei die Zahl der Bestellungen drei Mal so hoch gewesen wie üblich. „Das brachte uns in die Bredouille“, sagt Niklas Spiegel. Schließlich musste deutlich mehr Ware als gewöhnlich rasch produziert und ausgeliefert werden. Kürzlich haben die Spiegels ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Es enthält Talg vom Wagyu-Rind, einer japanischen Rasse, die auch hier lebt, wenngleich in geringerer Zahl. In Arbeit seien auch Serum und Sonnencreme.

Guter Draht zu Judith Williams und Frank Thelen

Mit den „Löwen“ Judith Williams und Frank Thelen sind Ece und Niklas Spiegel weiter in Kontakt. „Wir haben ein super Team um uns herum“, sagt der 31-Jährige. Er war vor Kurzem in Innsbruck, wo er eine Führung durch Judith Williams’ Firma bekommen hat. „Es war extrem beeindruckend, die Firma zu sehen“, sagt Niklas Spiegel.

Der Dreh hat für den „Re-Visit“ stattgefunden: Regelmäßig werden in der „Höhle der Löwen“ Start-ups gezeigt, die in der Sendung waren und in die die Löwen investieren. Die Zuschauer werden an die Produkte erinnert und erfahren, wie es weiterging.

Für Tallow jedenfalls hervorragend; die Erfolgsstory soll im Frühjahr zu sehen sein. „Ich denke immer ‚wow’, wenn die Leute unsere Produkte kennen. Es sind so viele“, sagt Niklas Spiegel. Das mache ihn stolz. Andererseits „tut es weh, wenn ein Kunde enttäuscht ist, weil das Produkt nicht wirkt“. Das spornt den 31-Jährigen noch mehr an. „Wir können nur erfolgreich sein, wenn unsere Produkte ein Erfolg sind.“