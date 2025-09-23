Gerlinger Klinik ausgezeichnet: Schmieder darf sich erneut „Top-Rehaklinik“ nennen

Die Rehaklinik auf der Gerlinger Schillerhöhe ist mit einem Qualitätssiegel ausgezeichnet worden. Dafür waren 1500 Kliniken geprüft worden. Es geht um mehr als die Behandlung.

Die Kliniken Schmieder Gerlingen und Stuttgart sind ausgezeichnet worden mit dem Siegel „Top-Rehaklinik“. Die Auszeichnung wird vom Magazin „Focus“ vergeben und basiert nach eigenen Angaben auf Deutschlands größtem Reha-Klinikvergleich. In diesem Jahr sind dafür demnach 1500 Fachkliniken untersucht worden. Auch die anderen Standorte der Kliniken Schmieder – Allensbach, Konstanz, Gailingen und Heidelberg – hätten in allen Bewertungskategorien überzeugt.

Kriterien für Top-Rehaklinik: Qualität und Patientenservice Entscheidende Kriterien für die Vergabe der Auszeichnung waren Reputation, medizinisches Angebot, Bewertungen durch Patienten sowie Qualitätsberichte.

Darüber hinaus wurden Aspekte wie Strukturqualität, Patientenservices, Therapiespektrum, Diagnostik- und Nachsorgeangebote, Hygienestandards, Qualitätsmanagement und digitale Angebote berücksichtigt. Unter anderem auch die jeweilige Lage und Ausstattung der Kliniken floss in die Bewertung ein.

„Wiederholte Auszeichnung bestätigt hohe Qualität“

Das Magazin „Focus“ ermittelte die Top-Rehakliniken nach eigenem Bekunden in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Institut Factfield aus München, das die Erhebung durchführte, Daten auswertete und die Ergebnisse aufbereitete. Die Auszeichnung für Rehakliniken wurde zum zehnten Mal vergeben.

„Die wiederholte Auszeichnung bestätigt die hohe Qualität unserer Arbeit und unseren Anspruch, die Rehabilitation unserer Patientinnen und Patienten kontinuierlich zu verbessern“, sagt Paul-Georg Friedrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kliniken Schmieder.