Gerlinger Klinik ausgezeichnet: Schmieder darf sich erneut „Top-Rehaklinik“ nennen

Die Rehaklinik auf der Gerlinger Schillerhöhe ist mit einem Qualitätssiegel ausgezeichnet worden. Dafür waren 1500 Kliniken geprüft worden. Es geht um mehr als die Behandlung.
Die Kliniken Schmieder Gerlingen und Stuttgart sind ausgezeichnet worden mit dem Siegel „Top-Rehaklinik“. Die Auszeichnung wird vom Magazin „Focus“ vergeben und basiert nach eigenen Angaben auf Deutschlands größtem Reha-Klinikvergleich. In diesem Jahr sind dafür demnach 1500 Fachkliniken untersucht worden. Auch die anderen Standorte der Kliniken Schmieder – Allensbach, Konstanz, Gailingen und Heidelberg – hätten in allen Bewertungskategorien überzeugt.