Gerlinger Bürgermeister spricht über Rechtsnationalismus „Schwierige Situation für Deutschland“

Von Franziska Kleiner 16. Oktober 2018 - 11:51 Uhr

Stafettenlauf von Gerlingen nach Seaham. In diesem Jahr, hundert Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, führte der Weg über Verdun. Foto:

Gerlingens Bürgermeister warnt vor Gleichgültigkeit gegenüber Nationalismen, ob in Chemnitz oder Stuttgart. Der überzeugte Europäer glaubt an die Macht des Dialogs gerade dann, wenn es Differenzen gibt.

Gerlingen - Georg Brenner unterhält Partnerschaften mit Frankreich, Ungarn, England und nach Thüringen. Ein Gespräch über die Macht des Dialogs.

Mehr zum Thema

Herr Brenner, Gefell liegt rund hundert Kilometer von Chemnitz entfernt. Was berichten Ihre Freunde aus Gefell über die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz?

Wir haben das beim Straßenfest angesprochen und waren uns schnell einig, dass dies eine schwierige Situation ist für Deutschland, dass die Bilder zu Recht im Ausland zu Unruhen und Ängsten beitragen können.

Gefell hat einen AfD-Anteil etwas höher als in Gerlingen, das eine Ausnahme darstellt im Landkreis. Die AfD holte bei der Bundestagswahl unter zehn Prozent.

Insofern hören wir aus Gefell nicht, dass die rechtsgerichtete Haltung als Mehrheitsmeinung wahrgenommen wird.

Aber?

Gerade für unsere Freunde aus Gefell, die direkt an der Zonengrenze gelebt haben, ist die Sichtweise, Rechtsnationalismus sei ein zentraleres Thema im Osten als im Westen von Deutschland, problematisch. Diese Betrachtung ist schwierig für alle, die dort Ihres dazu beitragen, diese Entwicklung zu bremsen.

Zu Recht?

Sicher, denn es ist ein gesamtdeutsches Thema. Man darf sich nicht in der alten Bundesrepublik dahinter zurückziehen, es sei ein Thema für das Gebiet der ehemaligen DDR. Wir sind ein Staat und müssen – egal wo wir wohnen – deutlich machen, dass das nicht die demokratische Bundesrepublik und der Umgang mit einer multikulturellen Gesellschaft ist, den wir in unserer Bundesrepublik wollen. Wenn man sieht, dass wir in fast allen Bundesländern einen AfD-Anteil von mehr als zehn Prozent haben, Abgeordnete des baden-württembergischen Landtags bei der AfD mitmischen und in Plenarsitzungen die europa- und fremdenfeindliche Haltung dieser Partei offenkundig wird, dann sind wir genauso gefordert.

Wo sehen Sie da Ihre Aufgabe?

Wo ich öffentlich auftrete, kann ich meine persönliche Haltung deutlich machen.

So, wie Sie beim Straßenfest an alle appellierten, zur Wahl zu gehen, wolle man die Bedeutung eines friedvollen Europas betonen. Der Gefeller Beigeordnete Mark Militzer hörten diese Worte ebenso wie Vertreter der englischen, französischen und ungarischen Partnerstadt. War die Stimmung beim Straßenfest dieses Jahr eine andere?

Die Gespräche waren geprägt von der politischen Aktualität. Wobei uns der Brexit schon beschäftigte, bevor die Abstimmung war. Danach dann erst recht – und wenn nur in Bemerkungen, wie ‚der Brexit bedeutet nicht den Brexit in der Freundschaft’. In den persönlichen Gesprächen fragt man schon nach der Motivation für die Entscheidung.