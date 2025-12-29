Gerlinger bei „Die Höhle der Löwen“: Tallow-Gründer spricht über „verrückte Zeit“ nach TV-Show – und einen Durchbruch

Geschichten des Jahres 2025 aus Leonberg und Umgebung: Monate nach dem Auftritt in „Die Höhle der Löwen“ reitet das Start-up Tallow Naturals aus Gerlingen weiter auf der Erfolgswelle.
Es laufe „ganz gut“ antwortet Niklas Spiegel auf die Frage, wie zufrieden er mit der Entwicklung seiner Kosmetikfirma Tallow Naturals ist. Ganz gut? Untertrieben! Das Gerlinger Start-up, das Niklas Spiegel mit seiner Frau Ece 2023 gegründet hatte, ging durch die Decke. Noch mehr tut es das seit dem Auftritt des Paars in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ auf Vox.