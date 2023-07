1 So sieht es derzeit vor der Kirche aus. Foto: Simon Granville

Die Arbeiten am katholischen Gemeindezentrum Peter und Paul in Gerlingen haben begonnen. Zusätzlich investiert die Gemeinde auch in ein Wohngebäude für Mitarbeiter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gerlingen - Der Kran mitten auf dem Maximilian-Kolbe-Platz in Gerlingen steht und die Arbeiten für das Gemeindezentrum und das neue Wohnhaus der katholischen Gemeinde Sankt Peter und Paul haben begonnen, das alte Pfarrhaus ist bereits abgerissen. Nach vier Jahren Planung ist Pfarrer Josef Moskalski froh, dass es nun vorangeht: „Wir hoffen, dass im Sommer 2022 alles fertig wird.“ Die Hürden seien genommen und der Bau von der Stadt Gerlingen und der Diözese Rottenburg Stuttgart genehmigt. „Das zu koordinieren war nicht ganz so einfach“, sagt Pfarrer Moskalski. Auch habe die Gemeinde die Pläne etwas geändert, was ebenfalls zu Verzögerungen geführt habe. Aber nun sei man zufrieden mit den Entwürfen. „Wir haben das bekommen was wir wollten.“