Gerlingen: Unbekannter rammt Autospiegel

Der Zeitraum ist klar, der Tatort auch – doch wer war’s? Die Polizei hofft, dass jemand den Unbekannten beobachtet hat.











Die Polizei sucht Zeugen zu folgendem Fall: Am Montag zwischen 16.20 Uhr und 16.25 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen beim Vorbeifahren einen geparkten Renault am Spiegel. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 750 Euro zu kümmern, ergriff der Unbekannte die Flucht. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 71 56 / 4 35 20 oder per E-Mail unter ditzingen.prev@polizei.bwl.de.