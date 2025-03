Der Metzgermeister hat Generationen von Kunden an der Fleischtheke seiner Metzgerei beraten und bedient. Und er hat den Ort an zentraler Stelle städtebaulich maßgeblich geprägt.

Zurückhaltend, leise, freundlicher Blick – so ist der Metzgermeister und Heinrich Mack den Menschen begegnet. Zugleich hat der Unternehmer die Stadt an zentraler Stelle maßgeblich mitprägt, gestaltete auch dadurch den Wandel vom Bauerndorf zur modernen Stadt. Nun ist Heinrich Mack gestorben.

Der Unternehmer wollte die Kaufkraft im Ort halten

Die Metzgerei des gebürtigen Ludwigsburgers hatte ihren Ursprung in der Metzgereigaststätte Lamm, die von seinen Schwiegereltern betrieben wurde. Das Gebäude, in dem sich sein Geschäft bis heute befindet, entstand 1974. Dort, wo zuvor landwirtschaftliche Bauten gestanden hatten, entstand ein modernes Einkaufs- und Dienstleistungszentrum mit Metzgerei, Arztpraxen und Schuhgeschäft. Es war seine Antwort auf die Einkaufszentren in Ludwigsburg und Sindelfingen, die zu dieser Zeit entstanden und seine Antwort auch auf die Frage, wie angesichts dessen die Kaufkraft in der Stadt zu halten sei. Forciert wurden diese Überlegungen durch einen zweiten Bauabschnitt: den Brunnenmarkt. Der Name des erweiterten Einkaufszentrums entstand in Anlehnung an den Johann-Caspar-Schiller-Brunnen vor dem Gebäude.

Am 2. März ist Heinrich Mack gestorben. Er wurde 87 Jahre alt. Die Trauerfeier zur Feuerbestattung findet am 12. März um 13.30 Uhr in der evangelischen Petruskirche Gerlingen statt.