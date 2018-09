Gerlingen Seat und Mercedes stoßen frontal zusammen

Von red/pj 20. September 2018 - 22:56 Uhr

In Gerlingen übersieht ein Seat-Fahrer einen entgegenkommenden Mercedes-Benz. Beide Fahrzeuge prallen frontal zusammen. Zwei Personen werden verletzt.





Gerlingen - Bei einem Unfall in der Mahdentalstraße in Gerlingen sind am Donnerstagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 18.30 Uhr im Einmündungsbereich Krummbachtal zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Seat und einen Mercedes-Benz.

Der 31-jährige Seat-Fahrer wollte links in die Straße Krummbachtal einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Mercedes. Der 19-jährige Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide ins Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen konnten.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro.