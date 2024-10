1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Unbekannter hat die Fassade eines Kindergartens in Gerlingen mit schwarzer Farbe beschmiert, in dem er den Namen eines Fußballvereins aufsprühte. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch die Fassade eines Kindergartens in der Waldsiedlung mit Farbe besprüht. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.