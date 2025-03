1 An der Endhaltestelle der Stadtbahn befindet sich eine Verleihstation. Foto: Simon Granville

Trotz schlechter Zahlen steigt Gerlingen nicht vorschnell aus dem interkommunalen Radentleihsystem aus.











Gerlingen schreibt trotz schlechter Erfahrungen mit dem Fahrrad-Verleihsystem Regio Rad Stuttgart öffentliche Leihräder nicht ab. Die Kommune hat nun der Landeshauptstadt signalisiert, auch weiterhin an einem interkommunalen Entleihsystem interessiert zu sein. Ob somit in Zukunft in Gerlingen öffentliche Leihfahrräder tatsächlich bereitstehen werden, ist damit allerdings noch nicht gesagt.