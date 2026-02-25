Gerlingen: Feuerwehreinsatz erst auf Klinikgelände, dann bei Bosch
Überall Blaulicht: Der Einsatz auf der Schillerhöhe läuft noch. Foto: dpa

Polizei und Feuerwehr werden am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz auf die Gerlinger Schillerhöhe gerufen. Dieser entwickelt sich völlig anders als erwartet.

Es ist ein ungewöhnlicher Nachmittag für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei: Zunächst werden die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag laut der Polizei wegen eines Brandalarms zur Gerlinger Schillerhöhe beordert. Doch der Alarm im ehemaligen Klinikgebäude, inzwischen eine Asylbewerberunterkunft, entpuppt sich nach ersten Informationen der Polizei als Fehlalarm.

 

Einsatz offenbar bei Bosch

Gleichwohl waren die Einsatzkräfte vor Ort bei einem wirklichen Einsatz gefragt, nur wenige Meter entfernt: Laut ersten Meldungen wird von einem Brand im Heizungsraum einer Firma ausgegangen. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um die Firma Bosch. Der Einsatz läuft noch (Stand 15.15 Uhr).

 