1 Die Einbrecher haben die Terrassentüre eines Wohnhauses aufgebrochen (Symbolbild). Foto: dpa/Bodo Marks

Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Haus in Gerlingen eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Am Donnerstag wurde in Gerlingen in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Einbrecher zwischen 7.40 Uhr und 19.30 Uhr die Terrassentüre eines Hauses in der Fritz-von-Graevenitz-Straße aufgebrochen und sich so Zugang ins Haus verschafft haben.