Gerlingen Einbrecher wird mit Polizeihubschrauber gesucht

Von red/aks 18. Mai 2018 - 13:26 Uhr

Ein Polizeihubschrauber kreiste am frühen Freitagmorgen über Gerlingen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Unbekannter bricht am frühen Freitagmorgen in ein Lokal in der Schulstraße ein und flüchtet anschließend. Die Polizei sucht mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Täter.

Gerlingen - Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber haben am frühen Freitagmorgen in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Schulstraße nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet.

Wie die Polizei mitteilte, brach ein bislang Unbekannter gegen 3.40 Uhr in die Küchen eines Bistros ein. Dazu entfernte er ein Sicherheitsgitter und schlug dann das dahinter liegende Fenster ein. Dabei löste er vermutlich den Alarm aus und flüchtete ohne Beute.

Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude und durchsuchte es anschließend – ohne Ergebnis. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der mutmaßliche Täter nicht gefunden werden.

Der entstandene Schaden beträgt rund 800 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07156/9449-0 melden.