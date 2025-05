Feuerwehreinsatz in Ludwigsburg Küchenbrand in der Nacht – Familie muss ihr Reihenhaus verlassen

Die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in einem Reihenhaus in Ludwigsburg gerufen. Dort war gegen 3 Uhr in der Küche eine Feuer ausgebrochen, die Polizei ermittelt nun die Brandursache.