Weihnachten rückt näher: Das Schnattern der Gänse ist am Ortsrand weithin hörbar. Jedes Jahr prägen die Tiere von Martin Sickinger die Atmosphäre des zu Ende gehenden Jahres.
Es ist ein klarer Herbsttag. Der Himmel ist blau, die Herbstsonne scheint. Die Gänse halten sich auf der Wiese auf, nur ein schmaler Feldweg liegt zwischen Stall und der großen Fläche unter freiem Himmel. Wenig entfernt nur von der Autobahn und Trumpf auf Ditzinger Gemarkung jenseits der A 81. Landwirt Martin Sickinger hat die Tiere auf die Wiese getrieben, so wie jeden Tag. Noch ist das möglich, noch gilt keine Stallpflicht, auch wenn die Vogelgrippe näher rückt. Im Oktober war ein Fall im Alb-Donau-Kreis nachgewiesen worden, vor wenigen Tagen einer im Landkreis Heilbronn. Noch hat das Land kein Aufstallungsgebot ausgesprochen, noch müssen die Tiere also nicht im Stall bleiben. Sickinger ist dennoch vorsichtig. Es ist ein Abwägen, an diesem Morgen aber lässt der Biolandwirt die Tiere nach draußen.