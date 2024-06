Nachdem ein Baum in der Immelmannstraße in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg auf die Fahrbahn stürzt, müssen Polizei und Feuerwehr anrücken.

Am Samstag ist es in Gerlingen (Landkreis Ludwigsburg) zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Fahrzeug beschädigt und die Fahrbahn vorübergehend gesperrt werden musste.

Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein Baum am Samstagmorgen auf die Fahrbahn der Immelmannstraße in Gerlingen und schlug auf der Straße auf. Dabei wurde ein an der Straßenseite geparkter Peugeot beschädigt. Die Polizei wurde laut einem Sprecher gegen 8.36 Uhr verständigt und sperrte die Immelmannstraße. Mithilfe der Feuerwehr konnte der Baum entfernt werden.

Die Polizei gab die Strecke gegen 9.54 Uhr wieder frei. Zu dem entstandenen Schaden machte die Polizei keine Angaben.