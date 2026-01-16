Gerlinde Kretschmann: „Es wird auch eine Umstellung für mich“

Getrennte Fernsehabende, neues Zimmer und tägliches Kochen: Wie Gerlinde Kretschmann die neue Zeit mit ihrem Mann Winfried plant – und was das Memory-Spielen damit zu tun hat.
Für den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) wird die Umstellung nach dem Ende seiner langen politischen Karriere eine größere Umstellung als für seine Frau Gerlinde. Sagt zumindest seine Frau Gerlinde. „Auf jeden Fall für ihn“, antwortete sie dem „Südkurier“ auf eine entsprechende Frage. „Gott sei Dank haben wir ein großes Haus.“