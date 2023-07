Gerlinde Kretschmann an Krebs erkrankt

1 Gerlinde Kretschmann, die Frau des Ministerpräsidenten, ist an Brustkrebs erkrankt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Gerlinde Kretschmann kennt man als optimistischen Menschen. Jetzt ist sie schwer erkrankt. Ein Porträt der Frau, die eigentlich nicht Landesmutter werden wollte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sigmaringen - Manche sagen, die Frau sei Kult. Danach sieht es gar nicht aus. Die kleine Dame mit den dunklen Locken und dem braunen Mantel kommt ins voll besetzte Café in der Stuttgarter Innenstadt, und keiner nimmt Notiz von ihr. Kult, fragt Gerlinde Kretschmann und zuckt irritiert mit den Schultern. Was soll das genau sein? Sie neigt nicht zur Verehrung, und sie will auch nicht verehrt werden.