Geht am Venusberg der Wolf um?

1 Die Bissspuren deuten auf ein hungriges Raubtier hin Foto: dpa/Keystone/Michael Buholzer

Am Samstagmittag wurde unterhalb des Venusbergs bei Aidlingen ein getötetes Reh gefunden. Noch ist ungewiss, wie es zu Tode kam. Doch es gibt eine große Sorge.











Die Gegend unterhalb des Venusbergs Richtung Aidlingen ist eine der idyllischsten Gegenden im Kreis Böblingen. Auf dem Wanderparkplatz dort starten viele Spaziergänger, der Kirchtalhof der Familie Rott schmiegt sich an den Hang. An der Wegekreuzung betreibt Franz Rott ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen, züchtet nebenbei Shropshire-Schafe. Doch am Samstag ist es mit der Idylle vorbei. Ein Mitarbeiter Rotts findet neben einer nahe gelegenen Scheune ein gerissenes und ausgeweidetes Reh im Gebüsch.