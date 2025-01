„Geringe Produktivität ist ein Problem“: LBBW-Chef mahnt radikale Reformen für Wirtschaftsstandort an

1 Rainer Neske ist der Meinung, dass es in Deutschland zu viele Feiertage gibt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Landesbanker Rainer Neske warnt: Die niedrige Jahresarbeitszeit im Vergleich zu anderen Industriestaaten schwächt das Wachstumspotenzial Deutschlands. Er schlägt fundamentale Reformen vor.











LBBW-Vorstandschef Rainer Neske hat grundlegende Reformen gefordert, um den Standort Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen. Neske sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: „Wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit und das hat mehrere Ursachen, unter anderem die Arbeitszeit. Es ist die Anzahl der Arbeitstage, die Summe an Feiertagen, Urlaubstagen, aber natürlich auch die immer weiter zurückgehende Wochenarbeitszeit. Hinzu kommt, dass immer mehr Menschen in Teilzeit arbeiten. All das zusammen führt zu einer geringeren Produktivität und das ist ein Problem.“ Hierzulande arbeite man im Schnitt 65 Tage weniger als in den USA. Alles eingerechnet, also Feiertage, Arbeitszeiten und Ähnliches.