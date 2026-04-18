Gerichtsvollzieher in Stuttgart: Zwangsräumung in Stuttgart – ﻿„Keine Möglichkeit mehr, das abzuwenden“

Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt, geht es um menschliche Schicksale. Oft erlebt Adrian Peschla Emotionen. In Stuttgart öffnet er eine Wohnung, deren Mieter als verschollen gilt.
Er klingelt. Erst einmal, dann noch ein zweites und ein drittes Mal. Er klopft laut an die weiße Wohnungstür. Es bleibt still dahinter. „Peschla, Gerichtsvollzieher. Machen Sie auf“, ruft er. Wieder nur Stille. Adrian Peschla, 36, nimmt den Schlüssel, der ihm vorliegt, und schließt die Tür auf. Er öffnet sie und ruft noch einmal in die Drei-Zimmer-Wohnung hinein. Sein Ruf klingt dumpf, wie er so auf Stapel an Papier, Müllsäcke und Hunderte von leeren Pappkaffeebechern trifft. Die Wohnung ist leer – und doch überbordend voll.