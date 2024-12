Gerichtsurteil: Italiens Vize-Regierungschef Salvini freigesprochen

1 Italiens Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini (M) kommt vor einem Gericht in Sizilien an. (Archivbild) Foto: dpa/Alberto Lo Bianco

Matteo Salvini sorgte 2019 dafür, dass Migranten vom Mittelmeer wochenlang nicht an Land konnten. Er musste deswegen vor Gericht - nun wird er überraschend freigesprochen.











Im Prozess um den Umgang mit Migranten auf dem Mittelmeer ist der italienische Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini freigesprochen worden. Dies verkündete ein Gericht in Palermo auf Sizilien. In dem Prozess ging es darum, dass der Vorsitzende der rechten Regierungspartei Lega in seiner Zeit als Innenminister 2019 das Schiff einer Hilfsorganisation mit Flüchtlingen wochenlang am Einlaufen in einen Hafen gehindert haben soll.