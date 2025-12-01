Gerichtsurteil: 29 Deals, sechs Abnehmer verraten – Drogenhändler kommt mit vier Jahren davon

Das Landgericht Stuttgart hat einen 32-Jährigen wegen Drogenhandels in Ludwigsburg und Kornwestheim verurteilt. Aussagen als Kronzeuge sorgten für eine mildere Strafe.
Für schwunghaften Drogenhandel im Großraum Stuttgart hat das Stuttgarter Landgericht einen 32-jährigen Mann aus Aachen zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Die 5. Große Strafkammer entsprach damit dem Schlussantrag von Verteidiger Frank Kristian. Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und zehn Monaten plädiert.