Gerichtstermin in Stuttgart verschoben: „Querdenker“ Ballweg darf nun doch zur Amtseinführung von Trump reisen

1 Michael Ballwegs (rechts) Reise zu Donald Trumps Amtseinführung steht nichts mehr im Wege. Foto: /imago/Nathan Morris & Lichtgut/Julian Rettig

Der Gründer der „Querdenker“-Bewegung will zur Amtseinführung des 47. US-Präsidenten reisen. Das Landgericht Stuttgart machte erst den Weg nicht frei, nun klappt es doch. Wie kam es zur Einladung in die USA?











Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist dieser Tage für ein Foto gefeiert worden, das sie in den sozialen Medien teilte. Trauriger Hintergrund war die Beerdigung des früheren Präsidenten Jimmy Carter. Auf dem Bild verdeckte eine Säule am Rand der Sitzreihe den designierten 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Grund zur Freude für Harris-Fans. Denn einen wie Trump, der auf seinem Weg an die Spitze stets auf die Macht der Bilder vertraute, dürfte gewurmt haben, bei einem solchen Ereignis quasi unsichtbar zu sein.