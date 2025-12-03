Ein Kunde kauft bei Mercedes einen AMG G 63. Das Auto hat einen reparierten Transportschaden. Ist es trotzdem neu? Der Rechtsstreit geht jetzt am Oberlandesgericht weiter.
Ein teures Auto beschäftigt die Gerichte in Stuttgart. Nachdem ein Kunde mit seiner Klage gegen Mercedes-Benz in erster Instanz vor dem Landgericht gescheitert ist, geht der Rechtsstreit jetzt in eine neue Runde. Der Kläger hat Berufung eingelegt. Jetzt befasst sich das Oberlandesgericht mit der bereits seit zwei Jahren juristisch ausgetragenen Geschichte, die gleichermaßen bizarr als auch von grundsätzlichem Interesse ist.