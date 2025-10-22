Gericht zum Wohlfühlen: Traditionelle Chicken Pot Pies im Mini-Format

1 Die Pot Pies bieten herzhaften Genuss im Kleinformat. Foto: bhofack2/ iStock via Getty Images

Zartes Hähnchen, frisches Gemüse und eine würzige Sauce vereinen sich in diesen Mini-Pot-Pies unter goldbraunem Blätterteig zu einem herzhaften Wohlfühlgericht - perfekt portioniert und einfach köstlich.











Chicken Pot Pies sind das ideale Herbstgericht: warm, sättigend und voller Geschmack. Zartes Hähnchenfleisch, feines Gemüse und eine cremige Sauce treffen auf knusprig gebackenen Blätterteig - eine Kombination, die immer überzeugt. In der Miniversion sind sie nicht nur praktisch portioniert, sondern machen auch optisch etwas her.