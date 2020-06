1 In der Landeshauptstadt sind viele Fahrzeuge mit Dieselantrieb und der Schadstoffklasse Euro 5 vom Fahrverbot bedroht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Land will das für Stuttgart bereits beschlossene Fahrverbot für Euro-5-Diesel mit einer Klage verhindern. Die Entscheidung fällt das Verwaltungsgericht voraussichtlich in dieser Woche.

Stuttgart - Das neue Dieselfahrverbot in Stuttgart wird, sofern die Landesregierung mit ihrer Abwehrklage vor dem Verwaltungsgericht scheitern sollte, nicht zum 1. Juli, sondern erst im September tatsächlich wirksam werden. Mit dieser Aussage hat die Stadtverwaltung eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung beantwortet: Das neue Verbot für Euro-5-Dieselfahrzeuge gilt erst dann, wenn an allen 160 Standorten die dazu nötigen Schilder aufgestellt worden sind. Das werde voraussichtlich zwei Monate und damit bis Anfang September dauern, so eine Stadtsprecherin.

Wenn, kommt nur die kleine und keine stadtweite Zone

Das Land versucht das Verbot mit einer so genannten Vollstreckungsabwehrklage zu verhindern. In dem Verfahren können neue Sachverhalte eingebracht werden, zum Beispiel der aktuelle Rückgang des Stickstoffdioxid-Mittelwerts von Januar bis Juni. Er liege inzwischen mit Ausnahme der Pragstraße unter dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, so Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Verkehrsministerium, am Dienstag vor dem Umweltausschuss des Gemeinderates. Lahl betonte, die Klage sei das letzte für das Land mögliche Rechtsmittel.