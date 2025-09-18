Gericht: Versuchter Mord durch Kollegin – Sanitäter leidet bis heute unter Vergiftung

Vor Gericht schildern Zeugen die dramatischen Ereignisse auf der Rettungswache Vaihingen/Enz. Ein Opfer spricht über Angst, Misstrauen und seine bis heute anhaltenden Beschwerden.
Am vierten Tag im Prozess gegen eine ehemalige Auszubildende zur Notfallsanitäterin, die versucht haben soll, Kollegen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu vergiften, hat eines der Opfer anschaulich von den dramatischen Folgen erzählt. Der 30-jährige Notfallsanitäter berichtete, dass er Anfang März vergangenen Jahres nach einem Einsatz den Rest Wasser aus einem Glas getrunken habe, das er vor dem Einsatz gefüllt und nach wenigen Schlucken dann offen stehen gelassen habe. „Es schmeckte und roch nach Chemie pur“, schilderte der Mann im Zeugenstand.