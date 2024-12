Gericht spricht Urteile: Haftstrafen für Gewalt gegen Israelis in Amsterdam

1 In diesem Videostandbild werfen pro-palästinensische Demonstranten eine Metallbarriere in der Nähe des Fußballstadions in Amsterdam um. (Archiv) Foto: RTL Nieuws/RTL Nieuws/AP/dpa

Die Szenen sorgten international für Empörung: Israelische Fußballfans werden in Amsterdam Ziel gewalttätiger Angriffe. Rund sieben Wochen danach ergehen erste Urteile.











Link kopiert



Amsterdam - Nach den Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam hat ein Gericht in der niederländischen Hauptstadt Strafen von bis zu sechs Monaten Haft verhängt. Ein 32-Jähriger soll laut dem am Dienstag verlesenen Urteil für ein halbes Jahr ins Gefängnis, weil er einem der Opfer "einen Karatetritt versetzte, der es fast gegen eine Straßenbahn stürzen ließ", wie die Amsterdamer Zeitung "Het Parool" aus dem Gerichtssaal berichtete.