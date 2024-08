Gericht lehnt Antrag ab: Halle Berry will Ex zur Einhaltung von Co-Parenting-Vertrag zwingen

Halle Berry will Ex zur Einhaltung von Co-Parenting-Vertrag zwingen

1 Olivier Martinez und Halle Berry trennten sich 2015 nach zwei Ehejahren. Foto: 2014 Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Eigentlich wurde die Scheidung von Halle Berry und Olivier Martinez bereits im August 2023 finalisiert. Eindeutig geklärt sind die Dinge zwischen den beiden aber offenbar trotzdem nicht, wie neue Gerichtsdokumente zeigen.











US-Schauspielerin Halle Berry (57) wollte ihren Ex-Ehemann Olivier Martinez (58) per Gerichtsantrag dazu bringen, sich an die gemeinsame Sorgerechtsvereinbarung zu halten. Das zuständige Gericht, der Superior Court of California in Los Angeles County, lehnte Berrys Antrag allerdings ab, wie das "People"-Magazin berichtet.