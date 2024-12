Gericht in Bayern: Wann ist eine Unterschrift eine Unterschrift?

1 Nicht jede Unterschrift ist so deutlich wie die des Dichter-Genies. Foto: dpa/Martin Schutt

Die Obersten Richter Bayerns klären eine Frage, über die sich wohl nur die wenigsten Menschen bisher den Kopf zerbrochen haben. Ihr Urteil ist dabei beinahe lyrisch.











Zu den Dingen, die man sich im Leben immer ganz besonders gut überlegen sollte, gehört die Frage danach, was man unterschreibt. So eine kleine, schnell dahingeschluderte Unterschrift kann einem sehr langfristig Ärger und Verdruss bereiten. Beim Telekommunikationsanbieter ebenso wie bei der Lebensversicherung, bei der Auftragsvergabe an den Handwerker und beim Werbestand am Supermarkteingang. Die Unterschrift ist so etwas wie der Stützpfeiler der Rechtsverbindlichkeit. Sie kann Schicksale besiegeln, und deswegen ist das mit dem Dahinschludern in doppeltem Sinne gefährlich. Aufgepasst werden muss nicht nur was man unterschreibt, sondern auch wie. Komplett unleserlich – das kann zum Problem werden.