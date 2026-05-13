Gericht der Europäischen Union: Obelix als Waffenmarke? EU-Markenamt soll erneut prüfen

Ein Rüstungsunternehmen will mit «Obelix» werben - doch der französische Asterix-Verlag wehrt sich. Das EU-Gericht mischt die Karten nun neu.
Luxemburg - Der Verleger der Asterix-Comics hat im Streit um die Marke "Obelix" einen Etappensieg vor dem Gericht der Europäischen Union erzielt. Das EU-Gericht hob eine Entscheidung des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) auf, das sich weigerte, die zugunsten einer polnischen Waffenfirma eingetragene Marke für nichtig zu erklären. Dagegen hatte der französische Verlag "Les Éditions Albert René" geklagt. Gegen das Urteil kann noch Berufung beim Gerichtshof der Europäischen Union eingelegt werden.