Gericht brüskiert CDU-Ministerium: Kein Bestandsschutz für altes Bordell im Leonhardsviertel

Ein wichtiger Paragraf in der neuen Landesbauordnung wird vom Verwaltungsgericht anders ausgelegt als vom Gesetzgeber gewünscht. Und in Stuttgart zündet der „Bauturbo“ nicht.
Ein seit vielen Jahren in der Stuttgarter Leonhardstraße betriebenes Bordell darf wegen der neuen Bauvorschriften der Stadt Stuttgart nicht weiter bestehen. Das hat das Verwaltungsgericht zwar nur im Eilverfahren beschlossen. Weil aber gegen den Beschluss keine Beschwerde eingelegt worden sei, habe er seit dem 15. Dezember Rechtskraft, teilte ein Sprecher mit. Der Bordelleigentümergesellschaft ging es mit der Forderung nach Bestandsschutz darum, den Weiterbetrieb trotz des Verbots durch einen neuen Bebauungsplan zu gewährleisten.