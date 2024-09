Gerettete Lebensmittel: Beim Rescue Dinner wird die Kirche zum Gourmet-Tempel

1 Die 130 Gäste bekamen in der Kirche Essen vorgesetzt, das normalerweise weggeworfen worden wäre. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Projekt“ Supp_optimal – Essen für alle“ der Bürgerstiftung macht aus geretteten Lebensmitteln in Stuttgart deren Qualität und den Unsinn der Verschwendung deutlich. Sogar ein Vier-Gänge-Menü ist mit dem vermeintlichen Abfall möglich.











Vom Gourmet-Tempel ist gern die Rede, wenn Sterne-Lokale gepriesen werden. Aber nur selten dürfte diese verbale Heiligsprechung so zutreffend sein wie bei dem Ort, an dem sich 130 Gäste an zwei langen Tafeln zu einem kulinarischen Erlebnis der besonderen Art versammelten: Die Kirche St. Maria, Schauplatz des Rescue Dinners, zu dem das Projekt „Supp_optimal – Essen für alle“ der Bürgerstiftung Stuttgart geladen hatte, war, magisch erleuchtet von Hunderten von Kerzen, wirklich zu einem Gourmet-Tempel geworden. „Das passt wunderbar“, freute sich Ania Corcilius, die das Kirche-Kultur-Projekt „St. Maria als . . .“ leitet: „Nahrung ist in diesem Jahr unser Leitmotiv.“