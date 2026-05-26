Gerd Zahner in Konstanz: Der furchtlose Strafverteidiger und Schriftsteller

Als Strafverteidiger übernimmt Gerd Zahner aus Konstanz gerne knifflige Fälle. Am Feierabend schreibt er Theaterstücke, die es in sich haben.

Der Mann geht schweigend über den Münsterplatz in Konstanz. Schwarzes Jackett, leicht nach vorne gebeugt, in Gedanken versunken – insgesamt leicht düstere Anmutung. Aus einem Eisladen schießt ein junger Mann heraus, dunkle Augen, schwarzer Bart. Er lacht ihn an und will ihm unbedingt ein Pistazieneis schenken. Der ältere Herr im Jackett lehnt dankend ab und zieht weiter, der Eisverkäufer winkt ihm kurz nach, bevor er in den Salon zurückkehrt.

Szenen dieser Art sind nicht selten, wenn Gerd Zahner seinen Weg durch die Innenstadt zieht, um in die Kanzlei zu kommen. Der Mann ist seit bald 40 Jahren Strafverteidiger. Er hat schon viele Akten durchwühlt und versucht, das menschliche Schicksal dahinter zu verstehen. Der Eisverkäufer war einer dieser Fälle und ein Mensch aus diesem juristischen Leben. Ein dankbarer Fall.

Ein geschickter Rhetoriker

In der Gerichtsstadt Konstanz ist Zahner, 68, bekannt wie ein bunter Hund. Seine schmalen Augen verengen sich während der Verhandlungen, man könnte ihn für schläfrig halten. Sobald er das Wort erhält, holt er aus. Der Mann mit dem prägnanten Mittelscheitel erweist sich dann als geschickter Rhetoriker. Dass er gut reden kann, wurde ihm schon klar, als er in Singen die Schulbank drückte. Später lernte er vieles dazu, etwa wie man seine Gefühle im Zaum hält.

Zahner war auch an dem Prozess beteiligt, der viele in den vergangenen Monaten landesweit beschäftigte. Vor allem wurde der Fall in den Lehrerzimmern diskutiert. Am 18. September 2023 war ein Konstanzer Schüler in der Sportstunde ums Leben gekommen. Eine Lehrerin und eine Referendarin hatten ihn und andere Kinder ins Schwimmbad zu begleitet, dabei war der sieben Jahre alte Nichtschwimmer ertrunken. Die Anklage lautete auf fahrlässige Tötung, sie musste so lauten. Der Fall wühlte die Öffentlichkeit weit über Konstanz hinaus auf.

Zahner übernahm die Verteidigung der Lehrerin. Am Ende kamen beide Pädagoginnen mit einer Geldstrafe davon, die ursprünglich verhängte Bewährungsstrafe wurde aufgehoben. Seine Mandantin, 45, wird 9000 Euro bezahlen müssen. Zahner referiert den Fall nüchtern. „Doch, ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil“, bemerkt er nur knapp. Geschickt hatte er ein gesellschaftliches Tableau des Vorgangs entfaltet und die Last auf mehrere Schultern verteilt. „Es gibt auch eine Mitschuld des Landes und der Schule“, sagt er im Nachgang.

Natürlich muss er das als Fürsprecher sagen, das ist sein Job. Er ist überzeugt, dass Schuld und Sühne selten über ein Haupt auszuschütten sind. Die Lehrerinnen sind gezeichnet von der fatalen Schwimmstunde. Beide lassen sich seitdem psychotherapeutisch begleiten. Und immer weniger Sportlehrer sind seither bereit, mit Nichtschwimmern ins Bad zu gehen.

„Ich verteidige das Recht, nicht die Person“

Die Verteidigung der Pädagogin war ihm leichtgefallen. Eine bislang unbescholtene Frau, die von einem Tag auf den anderen mit fahrlässiger Tötung in Verbindung gebracht wurde. Seine Kundschaft ist nicht immer so angenehm, selten handzahm. An mehr als die Hälfte seiner Mandanten kommt er als Pflichtverteidiger. Er würde jede und jeden verteidigen, sagt er. Die Annahme eines Mandats sei keine Frage der Sympathie, sondern des Rechts. „Ich verteidige das Recht, nicht die Person“, sagt er, und seine Augen verengen sich piratenhaft. Er erlebte mehrfach, dass sich auch ein erfahrener Jurist in einem Menschen täuschen kann. „Ich war mir schon oft ganz sicher – und wurde doch eines Besseren belehrt.“

Strafverteidiger gibt es viele im Land. Das Besondere an Gerd Zahner: Er beugt sich auch nach Feierabend über Schriftstücke, verbessert Sätze, feilt am Aufbau des Textes. Er verlegt sich seit vielen Jahren auf die Literatur. Gelegentlich schreibt er Kriminalgeschichten oder Essays für die Zeitung, um alte Fälle aufzurollen. Einen Namen hat er sich als Dramatiker erworben. 24 Bühnenwerke konnte er bisher vorlegen, von denen die meisten aufgeführt wurden. Darauf ist er stolz. Denn die Türen von Theatern und Bühnen springen nicht von selbst auf, wenn ein selbstbewusster Advokat mit einem sperrigen Stück in die Intendanz spaziert.

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Das Sperrige hat auch mit dem Inhalt seiner Werke zu tun: Immer greift Zahner in die Zeitgeschichte, also dort hinein, wo es am meisten weh tut. Eine kleine Auswahl: Im Theaterstück mit dem harmlosen Titel „Die Unerwünschten“ beleuchtet er eine glänzende Karriere an der Universität Konstanz. Es geht um den Romanisten Robert Jauss, der seinem Fach an der noch jungen Hochschule einen guten Stand verschafft hatte. Dass Jauss eine Vergangenheit vor 1945 hatte, ahnte man in Konstanz, thematisierte es aber nicht. Zahner besaß die Chuzpe, die NS-Vita des Stargelehrten auf die Bühne zu bringen. Jauss hatte als Offizier der Waffen-SS gedient. Er war Überzeugungstäter. Nach dem Krieg erschien er dann in neuer Rolle – als feinsinniger Sprachwissenschaftler und Freund Frankreichs mit römischem Profil.

Zahner hat dieses Denkmal gestürzt. Das Uni-Establishment war mächtig verärgert, es sah sich in seiner stillen Mitwisserschaft vorgeführt. Er erhielt viele böse Briefe aus akademischen Kreisen, berichtet er im Rückblick. Natürlich würde er das Stück wieder schreiben und auch wieder an der Universität aufführen lassen.

„Mosers Schweigen“ – spannungsgeladener historischer Stoff

Um einen historischen Stoff geht es in „Mosers Schweigen“. Dabei greift Zahner auf das Leben des schwäbischen Juristen Johann Jacob Moser (1701-1785) zurück. Die herzogliche Regierung in Stuttgart hatte Moser ins Staatsgefängnis auf dem Hohentwiel werfen lassen (Berg und Festung waren damals württembergisch). Dabei hatte sich Moser nur für die Rechte der Stände eingesetzt und sich nichts zuschulden kommen lassen. „Er verteidigte die Freiheit, mehr nicht“, sagt Zahner. In diesem unbeugsamen Mann sieht er einen Verteidiger der Demokratie – und damit eine höchst aktuelle Figur.

Zahner hat ein besonderes Talent für schwierige Stoffe. Die Provokation reizt ihn förmlich, nicht die Harmonie. Sonst würde er volkstümliche Stücke schreiben, wie sie Laientheater mit Geschick und großem Erfolg aufführen. Statt Folklore mit komödiantischen Typen und Ulknudeln greift er mit der Lust des Chirurgen ins Innere des 20. Jahrhunderts hinein.

Dabei kommt ihm eines zugute: Er ist ein unerschrockener Mensch. Drohungen oder unangenehme Mails fechten ihn nicht an. Schriftsätze mit pompösen Absendern imponieren ihm gar nicht. Auch mit dem Anwalt kann man ihm so schnell drohen, in dieser Branche ist er selbst zuhause. Der Konstanzer Theatermann Christof Nix sagt über ihn: „Er sucht nach Geschichten in den Dörfern – Geschichten über lebende Despoten, Sägewerkbesitzer, betrunkene Bürgermeister oder andere Herren der Macht.“

Auch die drohende gesellschaftliche Ächtung scheint ihm nichts anzuhaben. Zahner, übrigens verheiratet, führt ein ziemlich autonomes Leben, jenseits gesellschaftlicher Aktivitäten oder ständischer Versammlungen. Er nennt sich selbst einen einsamen Menschen, der mit diesem Status zufrieden ist. Wenn er abends in seine kleine Wohnung in der Altstadt kommt, zieht es ihn in die Zeitgeschichte. Wo er aus dem Fenster schaut, wimmelt das Leben. Doch er beugt sich über seine Figuren und legt ihnen seine Gedanken in den Mund.

Auf den Spuren des Geheimrats Goethe

Die üblichen Freizeitvergnügungen von Juristen – mit anderen Juristen golfen, segeln, kochen – ist ihm fremd. „Für mich gibt es nichts Schöneres, als an einem Stück zu schreiben“, sagt er. Da ist er nicht allein: Unter Anwälten finden sich immer wieder erfolgreiche Schriftsteller – von Bernhard Schlink bis Ferdinand von Schirach, von Geheimrat Wolfgang von Goethe ganz zu schweigen, der tatsächlich bis ins hohe Alter als Verwaltungsjurist arbeitete, wenn er nicht gerade dichtete oder an deutlich jüngere Frauen dachte, die er in Karlsbad getroffen hatte.

Das Gespräch begleitet Zahner aufmerksam. Nichts stört die konzentrierte Atmosphäre im Besprechungsraum seiner Kanzlei. Schmaläugig nimmt er die Fragen des Journalisten an, dann antwortet er, gerne thesenhaft. Seine Hand fährt hoch und wischt die dichten Haarflechten, die immer wieder über die Augen fallen, weg.

Sein Telefon klingelt, nach kurzem Hallo drückt er das Gespräch weg. Johannes Stürner war dran, gleichfalls Jurist („brillanter Mann“), neuerdings sein Co-Autor beim Verfassen von Theaterstücken. Zahner schreibt jetzt zu zweit. Die Sätze fließen nicht mehr wie früher, sagt er, als sie wie dicke Tropfen aus einem Dorfbrunnen fielen.

Die beiden Anwälte gehen bei ihrem neuen Drama nicht in die Geschichte zurück. Ihr literarisches Projekt beschäftigt sich mit dem Cum-ex-Skandal. Der Steuerbetrug ist bis heute nicht solide aufgeklärt. Die zuständige Ermittlerin Anne Brorhilker hat aufgegeben und um Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gebeten. Diesmal beißt sich der Jurist an seinen Zeitgenossen fest. Der Text für das Schauspiel steckt noch in der Werkstatt. Eines dürfte feststehen: Es wird kein gemütlicher Theaterabend mit Häppchen, Pausensekt und Plauderei werden.